Modena, la vittoria di ieri aumenta il rimpianto

Vittoria bella e tutto sommato meritata; dopo il doppio vantaggio del primo tempo (reti di Bonfanti e Magnino), nella ripresa il SudTirol ha subito accorciato le distanze, ma nonostante una pressione per cercare di raggiungere il pareggio, gli ospiti non sono mai stati seriamente pericolosi. Il Modena ha saputo controllare bene la partita e anzi in un paio di occasioni, nate da veloci ripartenze, avrebbe avuto la possibilità di arrotondare il risultato.Senza la necessità del risultato, i gialli, a testa libera e a gamba sciolta, hanno giocato senza patemi e la partita di ieri è stata una vera passerella, e una bella occasione per salutare pubblico e città; tutta la squadra sotto la Montagnani, con il mister in prima fila, visibilmente emozionato, rappresentano la bella e definitiva cartolina di questa stagione sportiva.I gialli chiudono il campionato al decimo posto, nella parte sinistra della classifica, a soli 2 punti dai playoff e addirittura a +8 sui playout; la salvezza raggiunta facilmente, con due turni di anticipo, rappresenta il raggiungimento dell’obbiettivo che la società aveva indicato ad inizio stagione come necessario da conseguire.Tuttavia, la vittoria di ieri aumenta il rimpianto, perché due soli punti in più, vale a dire una sola vittoria o due pareggi (ampiamente alla portata di questo Modena), avrebbero portato i gialli a giocare almeno una partita dei playoff, e questo risultato, che sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta, avrebbe dato ulteriormente lustro al lavoro di questi due anni, che sono stati pieni di record e di emozioni (uno su tutti le 14 vittorie consecutive). Ma la storia e le statistiche non si fanno con i se e con i ma.

Adesso però comincia una nuova fase, una nuova stagione; servirà programmare e ragionare sul futuro con attenzione, per proseguire nel percorso iniziato, cercando di fare uno step e di migliorare il risultato di quest’anno.



Per farlo, servirà prima di tutto chiarezza sulle scelte tecniche; Tesser ha un altro anno di contratto, ma la gara di ieri, e le sue dichiarazioni pre e post partita, sanno tanto di addio; il mister però ha dimostrato di saper lavorare, ed è stato molto bravo nella gestione del gruppo e nel dare una direzione alla squadra. E’ un allenatore esperto, capace di lavorare con il materiale che ha a disposizione. Per consolidare la categoria servono allenatori esperti, che conoscano la serie B e le sue difficoltà; basta guardare i risultati di quest’anno per rendersi conto che la serie B non perdona; ci sono delle squadre che sono partite con i favori del pronostico e che hanno faticato come e più del Modena. Ci sono anche tanti giocatori in scadenza che non saranno rinnovati, oltre a quelli in prestito che rientreranno alla base.



Il futuro del Modena dunque è tutto da scrivere; la società però ha le idee chiare e saprà dare la giusta direzione e i giusti input, per proseguire nel percorso avviato ormai due anni fa.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc