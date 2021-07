Modena, nuovo colpo Vaira: ingaggiato il centrocampista Di Paola

Il Modena F.C. ha comunica di aver ingaggiato il centrocampista Manuel Di Paola. Classe '97, provenie dalla Vis Pesaro dove ha giocato 25 partite, segnando 7 reti. Il neo gialloblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione per l’anno successivo.E' il terzo centrocampista nuovo arrivo in maglia gialloblù. Il Modena FC targato Attilio Tesser è sempre più completo, in termini di rosa, per partire per la stagione 2021/2022. La data da segnare sul calendario è quella del 12 luglio, quando nel pomeriggio tutti i componenti di rosa, staff tecnico e dirigenziale verranno sottoposti agli esami previsti dagli attuali protocolli anti Covid 19. I calciatori negativi ai test inizieranno gli allenamenti individuali.Fino al 14 luglio la comitiva resterà a Modena per proseguire gli allenamenti individuali e per eseguire test e visite mediche. La mattina del 15 luglio, invece dopo essere stati sottoposti ai tamponi, sierologici e prelievi sangue-urine, i componenti del gruppo squadra partiranno per Fanano dove resteranno in ritiro al Park Hotel fino al 29 luglio. E’ in via di definizione il calendario delle amichevoli, che sarà comunicato nei prossimi giorni.