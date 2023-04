Modena, opaco pareggio col Cittadella

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tesser ha gli uomini contati e si affida agli undici annunciati, ma si vede una piccola variazione tattica; davanti a Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, e Renzetti, preferito a Ponsi e premiato per le sue 400 presenze in B ad inizio gara da Matteo Rivetti; a centrocampo, Magnino, Gerli e Armellino, mentre davanti, Falcinelli gioca sul centrodestra e Strizzolo sul centrosinistra, con Tremolada unico trequartista.Pronti via, e la partita si fa subito equilibrata; si corre e si lotta a centrocampo ma senza particolari emozioni; il primo squillo del Modena è al 22’, con una deviazione di Magnino, servito da Falcinelli, respinta in angolo da Kastrati.Il portiere ospite si ripete subito dopo, prima su Silvestri e poi su Armellino. Alla mezzora squillo del Cittadella con Antonucci che solo davanti a Gagno conclude con un debole rasoterra facile preda del portiere gialloblu.Nel finale del primo tempo, Falcinelli cade a terra in area, l’arbitro lascia proseguire, e il rapido check del Var conferma la decisione. Qualche minuto dopo ci prova ancora Falcinelli senza fortuna.La ripresa comincia con il medesimo canovaccio del primo tempo; il Modena fa un buon possesso e gioca con stabilità nella metà campo degli ospiti senza però impensierire il portiere avversario; prima un tiro di Strizzolo, deviato, poi una punizione di Tremolada, restano senza esito.Al 66’ si rivede Diaw per Strizzolo, e poco dopo Giovannini per Tremolada; il neo entrato ci prova subito ma Kastrati dice no.

Nel finale c’è tempo per Ponsi e Duca al posto di Renzetti e Armellino, ma non succede più niente; il Modena continua a provarci con cuore e volontà ma senza tante idee e non bastano i 4’ minuti di recupero concessi dall’arbitro Perenzoni; il Cittadella si difende bene e strappa il pareggio voluto.



Il Modena esce dal campo con l’amaro in bocca e con un solo un punto che serve almeno per muovere la classifica; occorre cominciare a fare qualche calcolo perchè a sette gare dalla fine i punti cominciano a pesare.

I gialli torneranno in campo a Pasquetta, lunedì 10 aprile, nell’insidiosa trasferta di Perugia.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc