Modena, sabato alla Gino Pini appuntamento con il Calisthenics

Sabato 19 e domenica 20 marzo 2022, due giorni di festa e appuntamenti tra l'arte e lo sport alla polisportiva Gino Pini, in via Pio La Torre, 61 a Modena; sabato 19 marzo, d alle ore 16.30, un inedito workshop di calisthenics organizzato da Enrico Mazzoli, istruttore e giudice di gara Burningate ed Erik Lugli, atleta professionista e istruttore; con iscrizione obbligatoria e info al numero 059 300 015. Il calisthenics è una disciplina relativamente giovane e ancora poco conosciuta in Italia , semplificando è sistema di allenamento basato sulla ginnastica a corpo libero, con esercizi eseguiti in maniera ritmica, atti a sviluppare la bellezza, la forza della figura e l'eleganza dei movimenti.Oltre al workshop di calisthenics, sia sabato 19 che domenica 20 marzo, la polisportiva Gino Pini ospita stage di ballo, tornei di calcio e tennis, giochi per bambini, mercatino, una mostra d'arte coi quadri del pittore Claudio Sgarbi e un'esposizione di modellismo.