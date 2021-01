Modena sconfitto a Pesaro 1-0

VIS PESARO (3-5-2): Ndiaye; Gennari (59′ Stramaccioni), Ferrani, Brignani; Nava, Gelonese, Di Paola, D’Eramo (66′ Tessiore), Giraudo; Marchi, Gucci (82′ De Feo). A disp.: Bastianello, Bianchini, Pannitteri, Cannavò. All.: Di Donato MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli , Zaro, Pergreffi, Varutti; Davì (77′ Prezioso), Gerli, Castiglia (59′ Corradi); Tulissi (77′ Sodinha); Spagnoli (79′ Costantino), Scappini (59′ Monachello). A disp.: Narciso, Chiossi, Ingegneri, De Santis, Bearzotti, Muroni, Abiuso. All.: Mignani

Finisce 1-0 al Benelli di Pesaro, sesta sconfitta in stagione, ma la terza nelle ultime tre partite. Il Modena crea occasioni ma non riesce a reagire allo svantaggio arrivato su punizione che Di Paola trasforma nelle ripresa. I gialloblù rimangono a 39 punti. Sfuma l'obiettivo di raggiungere il Sudtirol in vetta Tabellino

