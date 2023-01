Modena sconfitto, la Ternana resta bestia nera dei Canarini

Il Liberati di Terni si conferma uno stadio tabù per il Modena; le Fere sbranano il canarino che esce sconfitto 2 a 1 al termine di una gara dai due risvolti.Tesser conferma il 4-3-2-1: davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Cittadini, Pergreffi e Renzetti; in mezzo il trio Armellino, Gerlo, Gargiulo, mentre davanti Tremolada e Falcinelli supportano Strizzolo, la novità di giornata.Pronti via e la Ternana è subito molto aggressiva; i padroni di casa sembrano colpiti da un lucido furore agonistico e giocano a ritmi indiavolati; al 7’ padroni di casa in vantaggio; da un cross dalla sinistra, Ghiringhelli brucia sul tempo Renzetti nel taglio verso il centro e insacca alle spalle di Gagno; il Modena prova a riorganizzarsi ma al 16’ subisce il raddoppio dei padroni di casa: angolo dalla sinistra, Falcinelli sul primo palo svirgola il rinvio che diventa un assist per Favilli che libero a centro area insacca di testa.Modena in bambola; al 19’ tris della Ternana: cross dalla sinistra, miracolo di Gagno su Favilli ma Ghiringhelli insacca sulla ribattuta; l’arbitro su segnalazione del VAR annulla la rete per una posizione di fuorigioco di Favilli.Ma la Ternana sembra indemoniata e il Modena un po’ assente; al 23’ Palumbo ruba la palla a Cittadini sulla trequarti gialloblu e serve Favilli che con un tocco sotto supera Gagno; prodigioso recupero di Pergreffi che salva sulla linea.I due scampati pericoli sembrano dare fiducia al Modena che prova a riorganizzarsi; Tremolada dentro all’area prova la giocata di fino ma il suo tiro è debole; al 41’ Strizzolo si invola sul filo del fuorigioco, anticipa la difesa avversaria, ma la sfera finisce a alto di poco.Il primo tempo si chiude 2 a 0 e il Modena, nonostante tutto rimane in partita.

Nella ripresa subito Giovannini e Magnino per Tremolada e Gargiulo; il Modena comincia con buon piglio; al 49’ grande giocata di Strizzolo che si presenta a tu per tu con Iannarilli, che però gli respinge la conclusione; sulla ribattuta interviene Magnino che, disturbato, calcia alto; l’arbitro fischia però il rigore, apparso generoso, e Falcinelli dagli 11 metri non sbaglia e rimette il Modena in partita.



I gialli ci credono e si buttano nella metà campo dei locali, con buona corsa e predisposizione ma senza particolari pericoli. Intorno all’ora di gioco cominciano cambi: al 57’ Diaw per Strizzolo, poi al 74’ Bonfanti per Falcinelli e al 79’ Duca per Armellino.



Al 77’ l’occasione clamorosa per il pareggio: Giovannini dalla destra crossa basso, interviene Bonfanti che da due passi, a portiere battuto calcia prima sul palo e poi sulla ribattuta addirittura fuori.



Il Modena continua a spingere con voglia e determinazione, la Ternana controlla e non bastano nemmeno i cinque minuti di recupero. I gialli chiudono con il 58% di possesso palla che però non è bastato; il Modena paga un primo tempo non all’altezza; il pareggio, per quanto visto nel secondo tempo, sarebbe stato alla portata dei gialli con maggiore attenzione e un pizzico di fortuna in più.

I gialli torneranno di nuovo in campo al Braglia venerdì 3 febbraio contro un ostico Cagliari alle 20.30.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc