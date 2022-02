Modena, stasera al Braglia arriva il Pescara

Ultima tappa di questo lungo tour de force di febbraio; Modena in campo questa sera allo stadio Braglia contro il Pescara, dell’ex DS gialloblù Matteassi.Gli abruzzesi erano tra le favorite della vigilia per la vittoria finale del campionato; occupano ora il quinto posto in classifica a quota 47 punti, 23 dei quali guadagnati fuori casa; su 14 gare esterne, sei vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, condite da 20 reti segnate e 16 subite; una squadra che gioca per il risultato pieno su qualunque campo e in qualunque contesto e situazione.All’andata, allo stadio Adriatico, finì 2 a 1 per i gialli, all’epoca alla seconda vittoria consecutiva della striscia di quattordici; il Pescara di oggi è una squadra pericolosa, che ha nel possesso palla e nel controllo del gioco le sue armi pericolose.Il Pescara ha giocato al Braglia solamente 15 volte, tutte in serie B; i precedenti sono favorevoli al Modena, con 10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.Ma quella di stasera sarà, come sempre una gara a parte, e il Modena dovrà dare il massimo pensando solamente alle proprie qualità, mettendo in campo le proprie attitudini e le proprie capacità.Ovviamente la gara di stasera assume un altissimo valore dal punto di vista della classifica; i cugini di oltre Secchia hanno pareggiato ieri ad Ancona e sono rimasti due punti sotto; gli eventuali tre punti consentirebbero al Modena uno strappo di classifica importante, e anche dal punto di vista mentale, potrebbe risultare una tappa fondamentale per il futuro del campionato.Il Modena ha quindi la ghiotta occasione di dare uno scossone alla classifica, consolidando il primo posto.Per le scelte di formazione, mister Tesser si riserva le scelte all’ultimo minuto, mantenendo aperti i ballottaggi; probabile il rientro di Scarsella, sicura la conferma di Piacentini al centro della difesa a fianco di Pergreffi, mentre le rotazioni principali riguardano i tre davanti; sicuro Tremolada, per l’altra maglia scelta tra Giovannini, Mosti e Minesso; mentre per il ruolo di punta centrale, ballottaggio da Ogunseye e Longo.Previsti oltre cinquemila tifosi gialloblù sugli spalti e circa un centinaio proveniente da Pescara.Calcio di inizio alle ore 21.00 allo stadio Braglia, diretta televisiva su Raisport.