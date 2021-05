Playoff, al via le prime sfide. Il Modena attende

Tra oggi, sabato, e domani, domenica, si gioca il primo turno dei playoff, che mettono in palio un solo posto per la promozione in serie B.Il primo turno è riservato alle partite di ogni singolo girone, e si gioca su un turno secco; sono in programma le partite Triestina-Virtus Verona, Cesena-Mantova, Matelica-Sanbenedettese.Nel caso in cui le tre partite in programma terminino con un risultato di parità al novantesimo, avrà accesso al secondo turno la squadra meglio classificata nella regular season, che avrà anche il vantaggio di disputare il turno in casa; ovviamente analoghi turni si disputano negli altri gironi.Le tre vincenti del primo turno accedono al secondo turno, in programma giovedì 12 maggio, nel quale entrerà in campo la quinta classificata del girone B, la Feralpisalò; delle quattro squadre del secondo turno, ne rimarranno due, che si aggiungeranno alle altre, già qualificate alla fase nazionale, e che entreranno in campo a partire da domenica prossima 16 maggio.Al primo turno del playoff nazionale partecipano dieci squadre: le sei provenienti dai playoff dei gironi (due per ogni girone di Lega Pro), le tre terze classificate nella stagione regolare e infine la migliore quarta classificata della regular season. Gli accoppiamenti vengono definiti dal sorteggio tra le teste di serie (che hanno il diritto di giocare in casa il ritorno della doppia sfida, tra le quali appunto il Modena); gli accoppiamenti saranno tra le teste di serie (le squadre che entrano nei playoff a partire dal 16 maggio), e tra quelle provenienti dalla fase dei gironi.Il Modena conoscerà dunque il proprio avversario a partire da giovedì 12 maggio; in questa prima fase, il Modena al momento rimane spettatore interessato di questi primi turni, dai quali uscirà l’avversario dei gialli; la posizione di classifica conquistata dal Modena al termine della stagione, lo colloca tra le teste di serie del primo turno della fase nazionale.Un regolamento cervellotico, che di fatto da vita a un nuovo e diverso campionato che si concluderà solamente domenica 13 giugno con la promozione in serie B di una sola tra le ventotto partecipanti ai playoff.Foto Fiocchi Modena Fc