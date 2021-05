Playoff iniziati e subito stop per focolaio Covid. E il Modena attende

I playoff sono appena cominciati ma sono già stati sospesi. Nel turno dello scorso weekend, per le gare del girone B che si sono disputate, Cesena-Mantova 2-1, e Matelica-Sanbenedettese 3-1.Non si è invece disputata Triestina-Virtus Verona, a casa di un focolaio Covid scoppiato nel gruppo prima squadra dei veneti, all’indomani della gara disputata dal Modena a Verona, e che ha colpito dieci tesserati fra atleti e tecnici.Appresa la notizia, tutti i giocatori del Modena sono stati sottoposti ai tamponi che hanno dato esito negativo e dunque per il momento il Modena è al sicuro.La Lega Pro, con una riunione di emergenza, ha tuttavia deciso di non fare disputare la partita di playoff ai veneti, che è stata al momento ricalendarizzata per domenica prossima 16 maggio, calcio di inizio ore 17.30, salvo rinvii ulteriori.La ASL territoriale di Verona ha infatti proibito la trasferta friulana alla Virtus, e la Lega Pro si è dovuta adeguare alle restrizioni imposti dalla Asl.La Lega ha anche deciso il differimento di tutte le gare dei playoff, comunicando le nuove date; dopo Triestina-Virtus Verona differita al 16 maggio, il secondo turno preliminare, su gara unica, e al quale per il girone B sono già qualificate Cesena, Matelica e Feralpi, e a cui accederà la vincente di Triestina-Virtus, si disputerà mercoledì 19 maggio, anziché mercoledì 12 maggio come originariamente previsto.Il prima turno della fase nazionale, a cui il Modena è già qualificato di diritto, è stato quindi differito a domenica 23 maggio, anziché domenica 16 maggio; il debutto del Modena nei playoff slitta quindi di una settimana, e i gialli avranno una settimana in più di riposo e di assenza dalle gare.Per conoscere le avversarie del Modena, occorrerà attendere almeno fino a mercoledì 19 maggio, quando si concluderà la fase preliminare e si conosceranno i nomi della squadre rimanenti ammesse alla fase finale.Ovviamente sono slittate anche le altre date e i playoff dovrebbero terminare, a questo punto condizionale d’obbligo, il 17 giugno anzichè il 13 giugno come originariamente previsto.La decisione della Lega è comunque sorprendente, perché al momento il problema di eventuali cluster da covid nelle squadre partecipanti alla fase finale, è stato risolto con un semplice differimento di tutte le gare; tuttavia, qualora si dovesse riproporre analoga situazione, sarebbe opportuno, e auspicabile, che la Lega Pro abbia un piano B, che non sia il semplice differimento delle gare, e ciò anche al fine di evitare che i playoff si concludano a babbo morto.Stante la situazione sanitaria generale, era infatti preventivabile che il tema covid si potesse presentare anche durante lo svolgimento dei playoff; il differimento puro e semplice delle gare come accaduto in questa occasione, può essere una soluzione provvisoria ma non certo definitiva, perchè eventuali e ulteriori nuovi rinvii potrebbero anche incidere pesantemente sul campionato e, perchè no, sulla sua regolarità.In attesa delle eventuali nuove decisioni della Lega, al Modena, e ai tifosi, non rimane che attendere.