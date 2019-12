Serie A: Milan a caccia della terza vittoria consecutiva

Se potesse, probabilmente il Milan giocherebbe sempre sulla Via Emilia: dopo la vittoria contro il Parma al Tardini di domenica 1° dicembre, domenica scorsa i rossoneri hanno concesso il bis al Dall’Ara di Bologna. Ironia della sorte, domenica prossima ospiteranno invece a San Siro il Sassuolo. Sempre di Emilia si parla. E, così, tutti nell’ambiente rossonero si augurano di poter inanellare la terza vittoria consecutiva, un risultato che sarebbe un caso unico finora in questo campionato. Anche il Sassuolo, però, è in grande forma: dopo aver costretto l’allora capolista Juve al pari sul proprio campo (2-2 il risultato finale), domenica scorsa i neroverdi sono andati ad un passo dal fermare la folle rincorsa del Cagliari quarto in classifica (anche in questo caso, 2-2 il risultato finale con il pareggio sardo che è arrivato nei minuti di recupero). La delusione in casa Sassuolo è stata grande, anche perché il rigore sbagliato da Domenico Berardi al 65’ (sul 2-1 a favore dei padroni di casa) avrebbe potuto cambiare le sorti della gara.



Ma tant’è, resta la prestazione, che ha inorgoglito Mister De Zerbi e che sarà certamente servita ad accrescere ulteriormente la fiducia. Il Milan, dunque, è avvisato. Anche i ragazzi di Pioli, però, in quanto a fiducia non hanno nulla da invidiare: dopo le prestazioni, stanno infatti arrivando anche i risultati. Il recupero di Bonaventura, la ritrovata forma di Pjatek, la solita certezza Theo Hernandez (vera rivelazione di questo inizio di campionato) e la rinnovata vena di Suso per l’assist, fanno ben sperare i tifosi rossoneri. E questa crescita generale non è passata inosservata agli occhi attenti dei pronostici, tanto che il Milan è ampiamente favorito nella sfida di domenica sera a San Siro (calcio d’inizio alle ore 20:45): come si evince su Win Comparator, l’1 finale sembrerebbe il risultato più scontato, dato tra l’altro a quote molto interessanti. Grande fiducia, dunque nei rossoneri, e questo – come detto – nonostante anche il Sassuolo sia in un buon momento di forma psico-fisica. Gli esperti si aspettano anche una gara con molte reti, con l’Over 2,5 opzione favorita rispetto all’Under 2,5 (rispettivamente dati a 1.66 e addirittura 2.1) e con il Gol decisamente più probabile rispetto al No Gol (1.72 contro 2). Se il Milan è a caccia di una vittoria per accorciare le distanze rispetto alla zona Europa, al Sassuolo serve un risultato positivo per allontanarsi il più possibile dalle sabbie mobili della lotta per non retrocedere, che dista solo quattro punti, sebbene gli emiliani abbiano ancora una partita da recuperare (la gara in trasferta contro il Brescia rinviata per la scomparsa del Presidente Squinzi). Insomma, i temi non mancano di certo, così come molto probabilmente non mancherà lo spettacolo: in attesa di Zlatan Ibrahimovic, toccherà ancora a Suso, Pjatek, Bonaventura, Paquetà e compagnia accendere le luci di San Siro. Occhio, però, anche a Boga, Berardi, Caputo e l’ex Locatelli, pronti a sorprendere tutti un’altra volta. Se di sorpresa si può ancora parlare quando c’è di mezzo il Sassuolo…