Trionfo al Palapanini, Modena vince 3-1 ed è seconda

Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 2, Ngapeth 15, Sanguinetti 8, Lagumdzija 16, Rinaldi 15, Stankovic 6, Sala 1, Salsi 0, Rossini (L), Rousseaux 0. N.E. Gollini, Bossi, Krick, Marechal. All. Giani. Gioiella Prisma Taranto: Falaschi 4, Andreopoulos 12, Larizza 5, Lawani 25, Antonov 8, Alletti 1, Pierri (L), Ekstrand 0, Rizzo (L), Gargiulo 0, Cottarelli 0. N.E. Stefani. All. Di Pinto. ARBITRI: Pozzato, Rossi.NOTE - durata set: 25', 21', 29', 27'; tot: 102'. Spettatori: 3577MVP: Tommaso Rinaldi (Modena Volley)Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero.Taranto schiera Falaschi-Lawani, Andreopoulos-Antonov martelli, Alletti-Larizza centrali con Rizzo libero.Il match inizia dopo il minuto di silenzio per le vittime del disastroso terremoto che ha colpito Siria e Turchia.Il 10-9 di inizio gara è figlio del punto a punto serrato delle due squadre che giocano davanti agli oltre 3mila del PalaPanini. Strappa Modena con Ngapeth che mette il 17-12. Lavora bene in difesa la Valsa Group, 23-19 con Bruno vhe trova bene i suoi avanti. I gialli chiudono 25-22 il primo parziale.si arriva al 7-4 con Modena efficace nel side out e in contrattacco. Il doppio ace di Ngapeth spacca il set a favore della Valsa Group, 18-12. L’ace di Rinaldi chiude 25-16 il parziale, è 2-0.Taranto alza i giri del motore, 6-7. Piazza il break Tanto che si porta sull’11-14 con Antonov. Non si fermano i rossoblù, 18-20. Taranto chiude 20-25 il terzo parziale, è 2-1. Nel quarto parziale si parte con un 5-5 tirato. Torna a spingere la Valsa Group, 12-9 con Lagumdzija protagonista. Spacca il set Modena con un Ngapeth scatenato, la Valsa chiude 25-18 il parziale e 3-1 il match.