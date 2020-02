Un brutto Modena cade a Rimini

llrialza la testa sulle spalle del Modena. Nonostante una non esaltante prestazione i romagnoli vincono per 2 reti a zero, meritatamente, su un Modena apparso stanco, svogliato e tecnicamente non all'altezza. Un gol per tempo da parte degli avversari con Arlotti e Ventola che regalano un briciolo di sparanza in più al Rimini nella corsa salvezza ed inchiodano all’ottavo posto in classifica il Modena, in attesa della gara della Triestina la Vis Pesaro. Forte la delusioni dei tifosi, tante le critiche sui social rivolte all'intera squadra nella quale nessuno, di fatto, ha meritato la sufficienza, così come rispetto alla società, responsabile, a detta di tanti, della mancata scelta di una direzione sportiva all'altezza

RIMINI (4-3-2-1): Meli; Ambrosini (74′ Picascia), De Vito, Codromaz, Silvestro; Calamai, Palma, Remedi; Cigliano (53′ Montanari), Arlotti (63′ Ventola); Gerardi (74′ Ortolini). A disp.: Barone, Sala, Santovito, Semprini, Messina, Cavallari, Pari, Paramatti. All.: Colella

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Ingegneri, Stefanelli, Varutti; Davì (63′ Pezzella s.v.), Rabiu (46′ Boscolo Papo), Laurenti (70′ Bearzotti); Tulissi; Ferrario (74′ Rossetti), Spagnoli 5.5 (63′ Spaviero). A disp.: Narciso, Pacini, Giron, Politti, Zaro, Muroni, De Grazia. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Cascone di Nocera Inferiore

RETI: 41′ Arlotti, 66′ Ventola

NOTE: Ammoniti Ambrosini, Rabiu, Palma, Remedi, Pezzella