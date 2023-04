Volley, un Modena da sogno fa il miracolo: conquistata la Cev Cup

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Va sul 12-8 la Valsa Group con Bruno che trova i centrali con grande continuità. Alza subito la testa il Knack, break immediato e 12-12.Strappa Modena che va sul 19-15 con una grande difesa di Gollini e il primo tempo di Stankovic. Non ci stanno i belgi, contro break e risultato che va sul 21-21. Il finale di set è di marca gialloblù, l'ace di Sanguinetti chiude il parziale 27-25. Roeselare sfrutta bene la pipe ad inizio secondo set, 3-5. La Valsa Group è implacabile al servizio, triplo ace di Lagumdzija, 12-8. Si arriva al 16-13 con i belgi che restano in scia dei gialli. Rinaldi mette la diagonale del 21-19, è Ngapeth a chiudere 25-22 il parziale. Va sull'1-5 il Knack nel terzo parziale poi è Bruno al servizio a suonare la carica, 4-5. Si arriva al 9-9 con MODENA che continua a spingere forte al servizio. Continua il punto a punto di un set al cardiopalma, 18-17 avanti i gialli. Va sul 24-21 Modena che poi chiude il parziale 25-23. Nel golden set parte subito bene Modena che va sopra 8-4. I gialli non mollano mai la presa, ampliano in vantaggio e chiudono 9-15. La Valsa Group Modena si impone dunque alla Tomabel Hal e mette in bacheca una CEV Cup che entra di diritto nella storia del club gialloblù.Foto Modena volley