Una protesta che celebra il massacro del 7 ottobre secondo voi è pacifica?
Mi viene da pensare che ci sia un secondo fine. È un caso simile ai fans della sessualità in salsa lgbt, che hanno ricevuto tappeti rossi dalle amministrazioni
Noto come i sostenitori di quella che è stata denominata causa palestinese perseverano nell'organizzazione di sit-in, manifestazioni e violenze.
Come me, credo sappiano che accordi importanti sono stati firmati per una prima risoluzione del problema e cessazione delle ostilità, grazie al Presidente americano Trump e alla sua squadra diplomatica. Eppure si continua nella narrazione.
Mi viene allora da pensare che ci sia un secondo fine. È un caso simile ai fans della sessualità in salsa lgbt, che hanno ricevuto tappeti rossi e diritti dalle varie amministrazioni, soverchiando in malo modo la controparte, e ciò nonostante continuano a sfilare in piazza, sovente in modo offensivo e blasfemo, nell'impunità generale.
Difficile non fare due più due, ovvero non pensare al fatto che si voglia plasmare un'opinione pubblica all'interno di quella che è diventata una protesta ideologica e non un sincero sostegno a chi sta soffrendo.
Questo clima dovrebbe far destare le antenne. Portandolo fuori contesto, notiamo come la procedura sia simile: ci troviamo all'interno di una realtà, quella europea, che vede primi ministri o presidenti della Repubblica sfiduciati dal popolo, ma ancora al loro posto, che impedisce le elezioni perché sa bene che vincerebbero gruppi politici 'scomodi', che pratica una giustizia a orologeria nei confronti
Ritengo ci sia un filo conduttore tra tutto questo e la protesta 'pro-Pal', in particolare quella italiana: una protesta che 'celebra' il 7 ottobre.
Se costoro fossero davvero indignati verso i soprusi, dovrebbero esserlo in entrambe le direzioni, non le pare?
Viviamo in un clima di forte intolleranza e di menzogna mascherata da verità. Invito la gente comune a usare discernimento. Almeno loro.
Distinti saluti
Annamaria Dalmasso
Foto Italpress
