Agostino nacque il 13 novembre 354 a Tagaste, nell'attuale Algeria. I suoi studi si orientarono soprattutto verso gli scrittori latini. Nel 370 si recò a Cartagine per compiere studi di retorica. Nella città, ancora in parte pagana il giovane Agostino intraprese una vita dissoluta e aderì alla setta dei Manichei. In questo periodo conobbe anche la donna dalla quale ebbe un figlio Adeodato.La vita di Agostino ebbe un importante cambiamento quando, a 29 anni, decise di visitare l'Italia. A Milano incontrò Sant'Ambrogio, Vescovo della città che ebbe un ruolo importante nella sua conversione.Sempre a Milano nella notte di Pasqua del 387 fu battezzato dallo stesso Ambrogio insieme al figlio Adeodato.Agostino era un uomo colto, scrisse più di 100 libri fra cui 'Le confessioni' uno dei massimi capolavori della letteratura Cristiana.Nel 391 a Ippona in Africa fu per acclamazione popolare ordinato sacerdote dal Vescovo Valerio che, successivamente, lo nominerà Vescovo. In seguito diventerà suo successore e svolgerà una intensa attività pastorale e di studio. Nel 430, mentre Ippona subiva l'assedio dei Vandali, Agostino si spense a 79 anni. Fu canonizzato e dichiarato Padre e Dottore della Chiesa.Sant'Agostino è considerato uno dei padri fondatori della teologia e della filosofia Cristiana.Sant'Agostino è protettore dei teologi e dei tipografi.Buon onomastico ai lettori che si chiamano Agostino.