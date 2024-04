Francesco di Paola, il santo guaritore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Francesco nacque a Paola (Cosenza) nel 1416, a 12 anni andò presso i frati Minori Conventuali di San Marco Argentano. Lì il ragazzo dimostrò maturità spirituale e rivelò speciali doni soprannaturali: tra questi la bilocazione. Nel 1429, insieme ai genitori, fece un lungo pellegrinaggio ad Assisi poi a Montecassino, a Loreto ed infine a Roma. Durante il viaggio, Francesco, maturò la decisione di condurre una vita da eremita.Il suo primo rifugio fu una grotta vicino al suo paese di nascita; Francesco si spostò, in seguito in altri luoghi solitari: visse per 5 anni cibandosi solo di erbe. Molti pellegrini, appartenenti alle più svariate classi sociali, si recavano da lui per avere consigli e trovare conforto. Attratti dallo stile di vita evangelico di Francesco, si aggregarono poi a lui 3 compagni, per i quali il Santo costruì 3 celle e una chiesetta per uso liturgico.

Nascevano così nel 1436 gli Eremiti di fra Francesco, primo nucleo di quelli che, per volontà di Alessandro Vl sarebbero stati chiamati frati dell'Ordine dei Minimi.



La spiritualità di Francesco di Paola consisteva di stare con gli emarginati della vita quotidiana.

Ai suoi discepoli, il Santo, impose un regime di vita quaresimale per tutto il tempo della loro vita.

Con l'afflusso di nuove reclute Francesco fu costretto a costruire conventi: a Paterno, Spezzano della Silla e Corigliano. Nello stesso tempo aumentava il potere taumaturgico del Santo: guarigioni prodigiose e addirittura risurrezione di un nipote, figlio della sorella Brigida.

I poveri e gli oppressi stavano particolarmente a cuore al Santo, che difendeva dai potenti che abusavano del loro potere. L'umiltà, l'austerita di vita, la sua pietà eucaristica e mariana, fecero di lui il punto di riferimento di molte persone anche altolocate.

Francesco si spense il 2 aprile 1507 a Plessis-les-Tours che aveva 91 anni. Leone X lo dichiarò Beato nel 1513 e lo canonnizzò nel 1519. Nel 1943 Pio Xll lo proclamò patrono della gente di mare e non si contano le chiese e le basiliche a lui dedicate.

Buon onomastico a chi si chiama Francesco.