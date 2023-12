Il beato Charles de Foucauld e la solitudine nella preghiera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Charles de Foucauld nasce a Strasburgo il 15 settembre 1858. Dopo aver avuto in gioventù una cattiva condotta, nel 1886 Charles chiede a un reverendo di nome Huvelin di essere aiutato a conoscere la fede cristiana. Ha così inizio per Charles un cammino di conversione.Dopo aver vissuto una vita da trappista in due monasteri per 7 anni scopre la sua vera vocazione.Charles si reca a Nazareth dedicandosi alla preghiera e alla meditazione.Sceglie come motto 'Jesus Caritas' e come simbolo un cuore sormontato da una croce: un motto e un simbolo che diventeranno un giorno il contrassegno di quelle famiglie spirituali che si ispireranno a lui dopo la sua morte.Nel 1901 Charles riceve l'ordinazione e inizia per lui una nuova avventura e si reca nel Sahara algerino.



Il Beato diventa studioso della lingua dei Tuareg e della loro cultura e viene apprezzato per la sua carità.

Nel romitaggio costruito nel Sahara Charles si dedica all'accoglienza dei pellegrini e dei locali e collabora alla Redenzione degli schiavi.

Charles de Foucauld vive anche lunghi periodi di solitudine e dialoga con gli amici per corrispondenza: le sue lettere rappresentano la storia della sua vita e della sua spiritualità.



Nel 1916 una banda di predoni prendono in ostaggio Charles, per saccheggiargli la casa, un giovane che lo sorveglia, forse impaurito spara un colpo di pistola che uccide il Beato.

La spiritualità di Charles avrebbe trovato dopo la sua morte quei discepoli che non aveva avuto nel corso della vita.

Charles de Foucauld viene Beatificato il 13 novembre 2005.