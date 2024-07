Il perdono di Santa Maria Goretti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con i Goretti coabita un giovane, Alessandro Serenetti; costui è orfano di madre ed è di carattere chiuso e solitario.

Fomentato da letture immorali, per due volte ha l'ardire di tentare la giovane: Maria si difende e cerca di non restare mai sola con lui.

Il 5 luglio 1902, Alessandro lascia il lavoro con un pretesto e sale in fretta le scale e intima la ragazza: 'Maria vieni in casa'. Marietta non si muove, Alessandro allora la prende per un braccio e la trascina brutalmente dentro. La giovanetta si difende come può e grida al seduttore: 'Non mi toccare è peccato'. La passione di Alessandro si tramuta in odio, e impugnato un coltello la trapassa 14 volte.



All'ospedale di Nettuno i medici tentano inutilmente di salvare la Santa Martire. Al mattino il parroco la va a trovare e prima di morire Maria così a lui si confessa: 'Per amore di Gesù io perdono Alessandro e voglio che venga, un giorno, con me in paradiso'.

Alessandro evita l'ergastolo perché non è maggiorenne: è condannato a 30 anni di prigione.

Il resto della sua vita la passa lavorando da ortolano in alcuni Conventi delle Marche. Lo si ricorda come uomo redento dalla pena e dal pentimento.



Il culto della Martire Maria è da subito spontaneo e diffuso. Nel 1929 le spoglie di Maria Goretti sono state traslate al Santuario di Nostra Signora delle Grazie di Nettuno. Nel 1947 Pio Xll la proclama Beata e poi Santa, nel 1950, durante il giubileo in Piazza San Pietro. In quella occasione il Papa la definisce: 'Piccola e dolce Martire della purezza'Maria è Patrona di Nettuno, Latina, Albano e di tutte le ragazze.Buon onomastico a chi si chiama come lei.