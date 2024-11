San Diego, il frate dei prodigi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

San Diego è uno dei Santi più popolari in Spagna e delle Americhe. Portano il suo nome fiumi, città, tra cui San Diego in California. Diego nasce ad Alcalà (Siviglia) nel 1400. In gioventù si fa eremita vicino al paese natio e poi viene accolto nel convento francescano di Arizate presso Cordoba; il suo servizio umile è sempre fedele e obbediente.Il fraticello Diego pur essendo illetterato possiede una scienza spirituale di cui tutti si stupiscono.Nel 1441 viene mandato nelle Canarie dove diventa superiore in un convento. La sua predicazione non piace ai colonizzatori spagnoli che preferiscono indigeni superstiziosi e sottomessi.Nel 1450 si reca a Roma per il Giubileo, ma nell'estate dello stesso anno arriva la peste e molti ecclesiastici della città fuggono per non contagiarsi.Fra Diego coraggiosamente rimane per assistere appestati nel convento di Aracoeli.

Negli ultimi anni della sua vita, Diego torna in Spagna al servizio di varie comunità. Il Santo oltre a mettere in mostra le sue molte virtù compie anche prodigi.

È devotissimo della Vergine, ed usando dell'olio della lampada accesa davanti a Maria, guarisce molti ammalati. San Diego muore ad Alcalà nel 1463; la causa canonica viene sostenuta da Filippo II di Spagna; suo figlio Don Carlos è sfuggito da un mortale pericolo, ed egli ne dà merito all'intercessione di fra Diego. Sisto V lo proclama Santo nel 1588.

Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Diego.