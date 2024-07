Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fattosi povero, da Patrizio qual era, Alessio trascorreva le notti sotto una scala sul colle romano dell'Aventino. In quel luogo Papa Onorio lll gli dedicò nel 1217 una Chiesa.Ma quella della scala è soltanto una delle due tradizioni esistenti sul Santo. Secondo quella Siriaca, infatti, il giovane fuggì la sera delle nozze per recarsi a Edessa, dove visse mendicante e morì.

La tradizione Greco-Romana introduce poi il ritorno a Roma di Alessio. Qui il Santo visse sempre da mendico, donando poi quanto raccoglieva ai poveri. Il padre, così malconcio, non riconobbe il figlio Alessio. Fu Papa Innocenzo a scoprirne l'identità e a comunicarla ai genitori che si recarono, premurosi, al capezzale del figlio ormai morente.A conclusione è opportuno notare come il numero 17 compaia più volte nella vita di Sant'Alessio; 17 sono gli anni passati a Edessa e 17 quelli trascorsi in casa del padre. Il 17 luglio è poi la data della sua morte. Ancora oggi nella Basilica sull'Aventino, molte coppie di sposi vogliono celebrare il loro matrimonio.Buon onomastico a chi si chiama Alessio.