Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'acqua fuoriuscita dal fiume per il collasso dell'argine provocato dalla falla (e non per sormonto), ha nuovamente invaso la frazione già oggetto dell'ordinanza di evacuazione emessa nel pomeriggio di ieri a seguito dell'allerta rossa.Il Comune ha avvisato che in alcune ulteriori strade devono essere evacuati i piani terra e rialzati. Ieri sera la situazione della piena sembrava sotto controllo ma era stata mantenuta l'evacuazione proprio per la fragilità dovuta alla precedente alluvione.