Il treno era partito da Granville alle 8 e 45 e aveva accumulato un po' di ritardo. Per ovviare a questo ritardo il macchinista lanciò il treno alla massima velocità. In prossimità della stazione di Parigi il freno azionato dal macchinista non funzionò e il convoglio non si fermò. Il treno entrò in stazione e proseguì la sua corsa; sfondò la balaustra ruppe il muro e precipitò sull'antistante rue de Rennes in corrispondenza di una fermata del tram posta 10 metri più in basso.I vagoni passeggeri, fortunatamente, rimasero all'interno della stazione. Si registrarono solo 2 passeggeri feriti. L'unica vittima fu una donna di 39 anni madre di due figli, che sostituiva il marito edicolante: un grosso frammento di muratura la colpì mortalmente.La locomotiva rimase quasi intatta e si piantò sul selciato antistante la stazione.Il macchinista venne arrestato, ma verificato il difetto dell'impianto frenante, venne beneficiato di attenuanti e condannato a due mesi di prigione e 50 franchi di ammenda per aver ecceduto in velocità.Il funerale dell'unica vittima fu pagato dalla compagnia ferroviaria e ai due figli fu corrisposta una rendita per garantirne gli studi.