Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli obiettivi generali della Giornata si prefiggono di:promuovere l'importanza dell'apprendimento delle linguepromuovere le diversità linguistiche e culturali in Europaincoraggiare l'apprendimento delle lingue anche al di fuori della formazione scolastica.

Il multilinguismo, incluse le varietà dialettali, va considerato come una risorsa che arricchisce non solo gli orizzonti culturali, ma anche le capacità sociali e cognitive degli individui.La diversità linguistica è uno strumento per ottenere una migliore comprensione interculturale e un elemento chiave nel ricco patrimonio culturale del nostro continente; è una delle ricchezza più grandi da proteggere, da promuovere e da vivere. Imparare una lingua è alla portata di tutti; anche modeste competenze possono aprire orizzonti nuovi.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo studio di lingue straniere aiuta a memorizzare le informazioni più velocemente e a migliorare le proprie performance lavorative e scolastiche.Assimilare un nuovo vocabolario e nuove strutture grammaticali tiene allenata la mente.L'apprendimento di una lingua straniera rende inoltre le nostre esperienze di viaggio uniche, non solo perché aiuta a comunicare con gli abitanti del luogo; ma arricchisce la nostra vita offrendo una più profonda comprensione della storia dei popoli che si incontrano.