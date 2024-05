La tragedia di Superga, la fine del grande Torino: 4 maggio 1949

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fu la fine del 'Grande Torino', la squadra che negli anni '40 vinse 5 scudetti consecutivi e una coppa Italia. Il Torino di allora, colonna portante della nazionale italiana, è la squadra che detiene tutt'oggi il record di gol segnati in un singolo campionato, con una media di 4 gol a partita.Il 'Grande Torino', era stato invitato a partecipare ad una partita amichevole con il Benfica in Portogallo.La partita si concluse con la vittoria della squadra portoghese per 4 a 3: aveva partecipato all'evento un numeroso pubblico.L'aereo per il viaggio di ritorno, a Torino, della squadra italiana partì il 4 maggio alle 9,40.

L'aereo che trasportava la squadra granata, arrivato ormai alla meta, si ritrovò, probabilmente a causa della scarsa visibilità, davanti alla collina di Superga invece che allineato alla pista di atterraggio dell'aeroporto.

Il veivolo si schiantò al suolo; nessuno si salvò, 31 furono le vittime dell'incidente: 4 membri dell'equipaggio e 27 passeggeri. Il 'Grande Torino' veniva fermato dalla morte, da un incidente che scosse il mondo dello sport e la vita di tutti.



Nel 2015 la FIFA istituì, la data del 4 maggio come 'Giornata mondiale del Giuoco del Calcio', in memoria proprio della tragedia di Superga. Famosa rimase la citazione del noto giornalista Indro Montanelli: 'Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta'.