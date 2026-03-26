Muore Fabrizio Frizzi: 26 marzo 2018

Il 26 marzo 2018 muore Fabrizio Frizzi, è stato uno tra i più noti conduttori del panorama televisivo italiano con una quasi quarantennale esperienza alle spalle. Nato a Roma, brucia le tappe della carriera nel mondo dello spettacolo, prima come speaker radiofonico e poi come conduttore in TV, approdando in Rai all'inizio degli anni ottanta.

Lanciato dal regista Michele Guardì con il programma 'Europa Europa', dal 1991 inizia a condurre 'Scommettiamo che...', programma che gli dona la notorietà e che mantiene fino al 2001.

L'altra trasmissione cui rimane legato a lungo è Miss Italia, condotta per diciassette edizioni. Ha condotto anche altri quiz, varietà e talent show come 'I fatti vostri', 'Luna Park', 'Domenica in', 'Per tutta la vita....?', 'Cominciamo bene', 'Soliti ignoti' e 'L'eredità'.

Ha partecipato inoltre come concorrente in programmi di successo, come 'Ballando con le stelle' e 'Tale quale show' e ha recitato nelle due stagioni della fiction 'Non lasciamoci più'.

Legato a trasmissioni benefiche come la maratona televisiva Telethon, da lui condotta; ha anche commentato la 'Partita del cuore', per 22 edizioni.

Frizzi è stato, insieme a Pippo Baudo, il conduttore con più trasmissioni all'attivo. Fabrizio Frizzi è ricordato come il 'gentiluomo' della TV italiana, caratterizzato da una profonda bontà, gentilezza e un sorriso contagioso. Professionalmente meticoloso, amava preparare personalmente i suoi programmi, unendo garbo e autenticità sia davanti alle telecamere che nella vita privata.