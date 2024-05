Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Note sono anche le sue commedie teatrali: 'L'importanza di chiamarsi Ernesto' e 'L'importanza di essere onesto'. La vita di Wilde e la sua carriera sono state però segnate da uno scandalo. Accusato di omosessualità, nel 1895 è condannato a 2 anni di lavori forzati presso la prigione di Reading Gaol. Le condizioni di salute di Oscar Wilde, molto precarie, e il terrore di impazzire lo tormentano. La sua mente non può più reggere alla condizione di mancanza di libertà e molto mancano a Wilde i libri per studiare.Viene scarcerato il 19 maggio 1897 e poco dopo compone 'La ballata del carcere di Reading'. Il temi principali, del racconto di Wilde, riguardano la pena di morte e il senso di alienazione di ogni detenuto costretto a svolgere, in carcere, azioni ripetitive. Prima della carcerazione Oscar Wilde credeva fermanente nella vita come opera d'arte, dopo è subentrato in lui il pessimismo, tanto da logolarlo anche dopo la prigionia fino alla sua morte.