Matteo Bassetti: 'Togliere il Green Pass entro fine anno'

'In chiusura di anno occorre togliere il Green pass, in modo tale che si eviti contrapposizione sociale, siamo arrivati dove volevamo arrivare e chi non si è vaccinato si proteggerà con la mascherina e con altri dispositivi. Ma dobbiamo tornare a come era prima'. A parlare in questi termini questa mattina a Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Parole, quelle di Bassetti, che rappresentano una svolta assoluta e che arrivano all'indomani del via libera del Consiglio dei ministri, all'unanimità, al decreto che allenta ulteriormente le misure anti-Covid, riportando al 100%, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, e a un massimo del 75% per le discoteche all'aperto e gli stadi e del 50% al chiuso, percentuali superiori a quelle indicate dal Cts.