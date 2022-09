La Natività della Vergine Maria

L'8 settembre si festeggia la Natività della Beata Vergine Maria.La nascita della Santissima Vergine fu preannunciata, fin dall'inizio quando il Signore promise all'umanità decaduta, un'altra donna che avrebbe schiacciato il capo del serpente. Maria nacque Santa, fu concepita senza macchia e piena di ogni grazia.La grazia che ebbe la Vergine sorpassò la grazia di tutti gli angeli ed i beati del cielo, poiché Maria era destinata a diventare Madre di Dio. Maria, inoltre, era destinata ad essere mediatrice di tutte le grazie perciò ebbe una grazia superiore a quella di tutte le creature. I fortunati genitori di Maria furono San Gioacchino e Sant'Anna.Riportiamo volentieri la bellissima antifona nella liturgia delle lodi di questa giornata: 'La tua nascita, Vergine Madre di Dio ha annunziato la gioia al mondo intero'. Ogni bambino che nasce è un momento di gioia e di festa per lui che viene al mondo, per la sua famiglia e per l'umanità. La nascita di Maria è un annuncio di gioia per tutti: 'Da te è nato il sole di giustizia, Cristo Nostro Signore'.Ai piedi della culla di Maria con San Bernardo diciamo: 'Ricordati, o Maria, che non per te fosti così grande, ma per noi poveri peccatori'Buona festa della natività di Maria a tutti i lettori e a tutte le lettrici.