Panathlon omaggia Flora Tabanelli e sostiene La Casa di Fausta

Ospiti d’onore, insieme all’atleta classe 2007, il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda, che ha parlato delle 19 medaglie complessive delle ultime Olimpiadi e del lavoro per mettere gli atleti nelle migliori condizioni possibili per esprimersi, e il socio Panathlon e presidente del Consorzio Cimone Luciano Magnani, tra i fautori della serata, che ha ricordato il legame fortissimo tra le nostre montagne e il percorso di crescita, personale e sportiva, di Flora e del fratello maggiore Miro, entrambi tra i migliori talenti del freestyle a livello mondiale. A intervistare Flora Tabanelli, accompagnata alla serata Panathlon dalla mamma Lucia Ceron, i giornalisti Paolo Reggianini e Alessandro Trebbi, insieme ai quali è stato possibile ripercorrere la difficile strada verso il podio più ambito, dal grave
A prendere la parola nel corso dell’evento Panathlon, anche il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità Gian Carlo Muzzarelli, in rappresentanza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, e l’assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, presenti insieme al sindaco di Modena Massimo Mezzetti e a numerosi esponenti del mondo sportivo, imprenditoriale, giornalistico e associativo modenese, oltre a soci e sostenitori del Panathlon.
La serata, come ricordato dalla presidente Carafoli, è stata dedicata a raccogliere fondi per sostenere il progetto “Casa di Fausta”, condotto da ASEOP (Associazione Sostegno Ematologia ed Oncologia Pediatrica), rappresentata dal suo presidente Erio Bagni.