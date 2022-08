Luigi, il re di Francia divenuto santo

Oggi 25 agosto si festeggia San Luigi IX Re di Francia.Luigi nacque il 25 aprile 1215 a Poisy. Venne incoronato Re a 19 anni nel 1234 e nello stesso anno sposò Margherita di Provenza da cui ebbe 11 figli. Si narra che Luigi fosse semplice e modesto, Pio e virtuoso e che con un buon governo rispettasse il popolo.Il Re leggeva la Sacra Scrittura e ne consigliava la lettura anche ai suoi collaboratori.All'epoca la Cristianità era ancora turbata dalle lotte fra Papato e Impero in cui il Re intervenne adoperandosi con opere di pacificazione tra i due poteri.Luigi IX fu un esempio sempre attuale del giusto equilibrio fra religione e politica.Viene definito 'Il Re degli ordini mendicanti' per l'influenza che ebbero nella sua vita le opere di San Domenico e San Francesco.Tale fervore influenzò anche le sue decisioni politiche tanto da prevedere in ogni ordinanza regia provvedimenti riguardanti la moralità.Luigi IX ricercò la Pace anche oltre i confini del suo regno così da essere definito 'Arbitro e pacificatore della Cristianità'.Morì il 25 agosto 1270.Le sue ultime parole furono: 'Entrerò nella tua casa, o Signore, Ti adorerò nel tuo tempio santo e glorificherò il tuo nome'.Fu proclamato Santo nel 1297 da Bonifacio Vlll.Buon onomastico ai lettori che portano il nome di Luigi.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.