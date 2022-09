Oggi si festeggia il nome di Maria

Oggi 12 settembre si festeggia il 'Santissimo nome di Maria'. Il nome Maria è il più diffuso fra i popoli cristiani. I titoli attribuiti a Maria Santissima sono moltissimi ed è impossibile contarli tutti.Solo nel Rosario, nelle litanie Lauretane, leggiamo molte definizioni. Maria è: Madre della Chiesa Madre di Misericordia, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Sede della Sapienza, Fonte della nostra Gioia, Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli afflitti, Regina Assunta in Cielo, Regina della Famiglia, Regina della Pace.Ci sono poi attributi legati a luoghi cari alla Madonna dove Ella è apparsa: Madonna di Lourdes, Madonna di Loreto, Nostra Signora di Fatima, Madonna di Medjugorje, Nostra Signora di Guadalupe, Madonna del Carmelo.Tanti sono inoltre gli attributi di Maria che riguardano l'aiuto e il soccorso che Lei è sempre pronta a donare a tutti i suoi figli.La Madonna è una sola e tutti i titoli e gli attributi ribadiscono che Lei ha fatto bene ogni cosa, ha compiuto in modo perfetto la volontà di Dio ed è immune da ogni colpa.Buona festa del 'Santissimo nome di Maria' a tutti i lettori e le lettrici. Un augurio, speciale, di buon onomastico a chi si chiama Maria.

