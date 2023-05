San Floriano, protettore della Casa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Floriano visse tra il lll e il lV secolo, fece parte dell'esercito Romano e viveva presso Krems, in Austria.Da ufficiale comandava una speciale squadra militare addestrata a spegnere gli incendi.Di Floriano fiorirono molte leggende, tra cui quella di come riuscì a domare un incendio con una sola brocca di acqua.Il Santo, saputo che a Lorch, nel Norico settentrionale, 40 cristiani avevano subito il martirio, vi si recò per condividere cristianamente la loro sorte.Floriano, sotto Diocleziano, e per comando del governatore Aquilino, fu pertanto arrestato e poi annegato nel fiume Enus con una pietra legata al collo, era il 4 maggio 304. Una pia donna ritrovò il corpo e lo seppellì, in seguito fu poi trasferito nell'Abbazia Agostiniana nei pressi di Linz e che prese il suo nome. Nel Xll secolo alcune sue reliquie furono portate a Cracovia, dove il Duca Casimiro edificò una Basilica.Il suo culto è molto popolare in Austria e in Baviera: alla sua intercessione furono attribuite molte guarigioni e venne invocato contro i pericoli del fuoco e dell'acqua. Non era raro vedere sulle abitazioni in Austria la scritta 'O Santo Floriano proteggi la mia casa'. Una invocazione che oggi vale per quella casa comune che è il pianeta terra.Buon onomastico a chi si chiama Floriano.