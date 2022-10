San Paolo Danei e la via della Croce

Oggi 19 ottobre, si festeggia San Paolo delle Croce.Paolo Danei nacque ad Ovada (Alessandria) 1l 3 gennaio 1694. Appena ventenne ebbe una intensa esperienza di Dio che segnò l'inizio di una profonda trasformazione interiore.Rinunciò a una eredità offertagli da uno zio sacerdote e alla proposta di conveniente matrimonio. Paolo avvertì invece la chiamata a fondare una congregazione centrata sulla memoria della Passione di Cristo.Al Santo era particolarmente chiaro il valore positivo della Passione come massima espressione dell'amore di Gesù per l'uomo. Nel 1727 fu ordinato sacerdote a Roma da Papa Benedetto Xlll.Nel 1737, sul Monte Argentario (Grosseto), iniziò stabilmente una comunità Passionista con la costruzione del primo convento.A una vita austera di preghiera, la congregazione, univa l'esercizio della Carità espresso nella predicazione alle popolazioni.Nel 1741 Benedetto XlV diede approvazione alla Regola e Paolo con 11 compagni emise la professione pubblica assumendo il nome 'della Croce' è portando il segno della Passione: un cuore con il nome di Gesù sormontato da una croce.Negli anni successivi l'attività missionaria della congregazione di Paolo della Croce divenne itinerante, privilegiando la gente più bisognosa dal punto di vista religioso e spirituale.Nel 1771 Paolo fondò anche una comunità di donne che vivessero il medesimo carisma.Con la collaborazione di Madre Crocefissa Costantini, nacque così il primo monastero delle 'Claustrali Passioniste'.Da questa comunità nel 1815 nacquerò poi le 'Suore passioniste di San Paolo della Croce', congregazione educativa, con particolare attenzione alle donne segnate da varie forme di violenza e sfruttamento.Paolo della Croce morì a Roma il 18 ottobre 1775. Alla sua morte la congregazione contava dodici conventi con 176 religiosi. La canonizzazione di San Paolo della Croce avvenne il 29 giugno 1867.Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Paolo.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.