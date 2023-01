Santa Agnese, agnello simbolo di candore e di sacrificio

Oggi 21 gennaio si festeggia santa Agnese. Agnese era di famiglia romana e cristiana, si consacrò giovanissima a Dio. Forte e coraggiosa riuscì a mantenere la sua fedeltà a Cristo, durante le persecuzioni di Diocleziano. Il figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei e respinto, la denunciò alle autorità.Dopo il processo fu esposta nuda nel circo Agonale, oggi cripta di Sant'Agnese in piazza Navona.In seguito fu gettata nel fuoco, ma le fiamme, miracolosamente, si divisero senza lambirla. Fu infine trafitta, con un colpo di spada, alla gola, così come si uccidevano gli agnelli. Per questo la Santa Martire, nell'iconografia è raffigurata spesso con un agnello, simbolo di candore e di sacrificio. Il martirio avvenne nel 304 durante le ultime persecuzioni, volute da Diocleziano.Dopo la sua morte, il corpo fu sepolto nelle catacombe lungo la via Nomentana, oggi conosciute con il suo nome.Il culto di Sant'Agnese è già presente a Roma nella prima metà del lV secolo, incentrato sulla giovane età della Martire e sulla fortezza dimostrata in un momento in cui la Cristianità subiva numerose defezioni. Anche nell'alto medioevo il culto di Agnese fu molto diffuso e la prova sono le tante chiese dedicate al suo nome.Il nome Agnese significa puro e casto e si collega soprattutto al termine latino agnus (agnello).Agnese vinse per il sangue dell'Agnello, realizzò in sé le nozze mistiche che l'Agnello celebra con la Chiesa, sua sposa. Sant'Agnese è Patrona delle giovani, dei giardinieri e degli ortolani.Buon onomastico a chi si chiama Agnese.