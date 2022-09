Sant'Elpidio, nome di buon auspicio e positività

Il 2 settembre si festeggia Sant'Elpidio. Nelle Marche nel corso del lV secolo, visse Sant'Elpidio, il suo ricordo si è conservato nel Piceno dove tre cittadine a sud di Ancona portano il suo nome: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio Morico e Sant'Elpidio a Mare.Le sue notizie sono confuse e discordanti, è però probabile che il Santo, originario del Piceno, vi abbia trascorso l'intera sua esistenza, confermandosi a una regola ascetica personale. Le sue virtù gli consentirono di guadagnarsi la devozione della gente di tutta la regione. La sua straordinaria popolarità è dovuta al fatto che una una solida tradizione popolare e un culto molto diffuso ha permesso di tramandarsi, fra gli abitanti del Piceno, di generazione in generazione.Anche il nome Elpidio è frequente nelle persone che abitano nella regione delle Marche.La data della morte del Santo non è certa; nella cittadina di Sant'Elpidio a Mare sono conservate le reliquie e il corpo del Santo all'interno di un sarcofago romano di marmo del lV secolo.Elpidio significa Speranza ed è un nome di buon auspicio e di positività.Buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Elpidio.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.