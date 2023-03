Sant'Emanuele, Dio con noi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La Chiesa oggi festeggia Sant'Emanuele insieme con Sabino, Quadrato e Teodosio, morti martiri, insieme a un gruppo di 40 Martiri di epoca incerta, ma sicuramente dei primi secoli.Pare che i Santi Martiri fossero originari d'Oriente in tempi di persecuzione. Emanuele, assieme ai suoi compagni, venne diffidato di proseguire le sue opere che consistevano nel predicare, nell'assistere i fedeli e nel battezzare. Gli oltre 40 Cristiani, furono catturati e condannati, vi erano, tra loro, uomini e donne, giovani e vecchi, ricchi e poveri: poiché non ripudiarono la vera fede furono uccisi.La fama del nome Emanuele non è legata soltanto al Santo che si festeggia oggi, ma allo stesso Gesù.Il Profeta Isaia afferma: 'Ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, che sarà detto Emanuele'.I genitori che impongono ad un figlio il nome Emanuele e a una figlia Emanuela o Manuela, onorano Gesù con uno dei suoi titoli più belli. Emanuele significa 'Dio con noi': il Salvatore, Dio fatto uomo, è con noi nella sua Redenzione e nella sua resurrezione. Anche negli antichi mennoniti greci, Emanuele viene talvolta chiamato Manuele o Manuel, diminutivo molto diffuso in Spagna.A pieno titolo, pertanto, possono festeggiare il loro onomastico, non solo coloro che si chiamano Emanuele o Emanuela, ma anche chi porta il nome di Manuele o Manuela.Buon onomastico a tutti loro.