Abbuffata di tortellini, Conte tiene banco anche al ristorante PD

Dopo i contenuti politici con resoconto giornalistico dalla sala dibattiti, nella serata di Conte alla festa dell'Unità si è passati alle curiosità. Quelle date per esempio dalla cena che il premier ha voluto consumare in uno dei ristoranti della festa, quello del circolo PD di Castelnuovo Rangone. Dopo un bagno di folla, fatto di tante signore che sognano e desiderano un selfie che ad alcune il premier concede. Lo chiamano 'Beppe' o 'Giuseppe'. Confidenzialmente. Lo chiamano per essere, viste, guardate. Applaudono, si emozionano. 'Mi tremano le gambe' afferma una mamma con la figlia adolescente. Conte, star della politica, diventato fenomeno mediatico attrae, tanto, come un attore sulla passerella. Per lui vengono creati coordoni per aprire il passaggio tra la folla che lo acclama. Roba da fare impallidire Zingaretti che li sarebbe di casa ma che anche l'ultima volta è passato come un fantasma. Invece no, Giuseppì (così lo chiamano alcuni tra lo sfottò amicale ed una ammirazione quasi reverenziale), attrae, anche i sefie. Come Salvini. Bagno di folla e selfie dopo il palco. La politica è altro ma oggi la politica è questa, Una star ma capace di scendere tra gli umani, di salutare con pugni a mani nude, con dei 'batti il cinque' che per lui evidentemente sono immuni dal virus. Capace di andare al ristorante della festa sedendosi al tavolo e tenendo banco davanti un piatto di tortellini, come in una rimpatriata tra amici ritrovati. Viene scelta l'Osteria Rangoni. Tavolo in fondo, lontano dagli occhi e dagli obiettivi dei fotografi, ma non troppo, al punto da fare vedere di non volere farsi vedere. Mentre scruta ogni obiettivo in lontananza meglio delle sue guardie. Al tavolo, con i membri del suo staff, della sicurezza, con il segretario provinciale del partito, con il presidente della provincia ed il prefetto di Modena. Conte scherza e parla soprattutto, anzi esclusivamente, con loro. Il sindaco di Modena c'è ma è come se non esistesse, nonostante sia seduto ad un metro, al suo fianco. Conte non gli degna di uno sguardo e non lo considera nemmeno quando il sindaco accenna ad un discorso, ad una battuta, ad una risata. Ancora prima che i tortellini in brodo ordinati e fumanti arrivino, Conte tiene banco. Parla, ride, scherza, ma rivolgendosi solo al Prefetto e al Presidente della provincia che gli siedono di fronte e al segretario PD. Le immagini non mentono. Il sindaco si strofina le mani, con un po di imbarazzo. Non mangia, come gli altri. Il primo piatto arriva, ma per il premier. Tortellini in brodo che a furia di cucchiai colmi il premier divora in breve. Senza astenersi dal parlare, ma con i soliti tre: prefetto, presidente della provincia e segretario PD. Il sindaco Muzzarelli ci riprova ad avere udienza, ascolto, considerazione, anche solo di facciata. Si avvicina all'orecchio sinistro del premier e accenna un discorso. Conte sembra non sentirlo. Ancora. Sembra impossibile, quasi uno scherzo, ma è così. E' attento agli altri, parla con gli altri, ma con lui no. Niente da fare. Per Muzzarelli altro tentativo fallito. Agli occhi e alle orecchie di Conte sembra un fantasma. Forse lui si sente come un fantasma. Si strofina di nuovo le mani, con un sorriso amaro sulla labbra, quasi a volere escogitare un altro piano, ma presto, evidentemente, abbandona ogni tentativo. Conte ascolta e parla ma non lui e con lui. I tortellini finiscono insieme alla serata, durata tanto, più di quanto ci si potesse aspettare. Conte esce, ancora qualche selfie e poi via. Il PD sembra casa sua, più di quanto sembri casa di Zingaretti. E non c'è nemmeno l'onnipresente Bonaccini a rubargli la scena. Serata perfetta, per lui, che chiude una giornata trascorsa addirittura in Libano in quella Beirut in ginocchio. 'Sei bello e bravo, per fortuna che ci sei'- affermano alcuni suoi irriducibili che hanno aspettano la fine della cena per avvicinarlo. 'Per fortuna che si sei e che in emergenza c'eri tu...se no....chissà, ciao Giuseppe'

Gi.Ga.