Affidi, l'avvocato Miraglia: 'Il sistema esiste e riguarda tutti'

Parla di 'sistema' l'avvocato Francesco Miraglia che segue le famiglie coinvolte a Bibbiano (7 quelle dell'ordinanza cautelare): 'Famiglie povere, famiglie disagiate, assistente sociale, presa in carico del minore, allontanamento e il bambino sparisce', aggiunge afferma alla Dire, intervistato al convegno 'Oltre Bibbiano: il Sistema che attraversa l'Italia e le Famiglie - Le Riforme possibili'.Miraglia segue anche 60 famiglie a Bologna e piu' di 1.000 pratiche pendenti in tutta Italia. È sicuro: 'Bibbiano e' la punta dell'iceberg di un problema che riguarda tutti i tribunali d'Italia. A livello legale non sono state chiuse le indagini e ci sono delle situazioni ancora da chiarire per quanto riguarda gli indagati e probabilmente altre vicende sottoposte all'attenzione della Procura della Repubblica.

Bibbiano- ripete Miraglia- e' un problema che riguarda assistenti sociali, tribunali dei minori, consulenti, e' un unico problema. Quando viene allontanato un bambino con una semplice valutazione di un assistente sociale, avallata poi dal tribunale, allora il problema non sta nell'assistenza sociale ma nel tribunale. Sono i giudici che emettono i provvedimenti e sono i giudici- sottolinea l'avvocato- che devono rispondere alla giustizia e alle famiglie.

Troppo facili gli allontanamenti, troppo facili le firme, troppo facili i copia-incolla tra le relazioni e i provvedimento del tribunale. Questo e' un problema che deve essere affrontato immediatamente dal legislatore- conclude Miraglia- perche' e' impensabile e ingiustificabile che piu' di 50.000 bambini siano affidati ai servizi sociali e non abbiamo ancora numeri certi sulle case famiglie e gli allontanamenti dei minori collocati in case famiglia'.