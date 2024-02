Baby pusher stranieri non accompagnati bloccati in centro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I militari li hanno notati perché alla vista dell'auto dei Carabinieri hanno assunto un fare sospetto. Ed è così che il peronale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, in servizio di pattugliamento del centro città, ha proceduto al controllo di due minori rsultati stranieri non accompagnati, entrambi 17enni.

Sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di hascisc pronto per essere spacciato ai consumatori locali, nonché della somma di 100 euro ritenuta provento dell’illecita attività appena attuata.

I due sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito e successivamente denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Droga e contanti sono stati sottoposti a sequestro.