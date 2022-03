Attaccata centrale nucleare Zaporizhzhia: 'Se esplodesse sarebbe la fine'. L'allarme poi rientra

Un incendio è divampato questa notte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, dopo un attacco russo. I soccorritori del Servizio di emergenza dell'Ucraina hanno spento l'incendio alle 6:20 ora locale e a quanto pare le fiamme non hanno interessato strutture o attrezzature 'essenziali'.'Nessun paese diverso dalla Russia ha mai sparato contro le centrali nucleari. Questa è la prima volta nella nostra storia. Nella storia dell'umanità. Lo stato terrorista ora ha fatto ricorso al terrore nucleare - ha detto il leader ucraino Zelensky in un video messaggio -. Se ci fosse un'esplosione questa sarebbe la fine dell'Europa'. Zelensky ha anche chiesto 'un'azione immediata da parte dell'Europa. Solo un'azione immediata da parte dell'Europa può fermare le truppe russe'.

