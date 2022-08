Calenda attacca tutti: 'Noi i veri patrioti, costruiamo il grande partito della nazione'

Con un video mattuno su Twitter Carlo Calenda spara a zero Letta Meloni e Berlusconi. Spiega la decisione di avere rotto l'accordo accusando il PD di incoerenza ed il suo segretario di sapere che sarebbe finita con uno strappo dopo l'accordo con la sinistra e i verdi. “Io ho cercato concedendo molto al Pd” di mantenere in piedi l’accordo, per quanto riguarda Verdi e Sinistra italiana accettando “che potessero entrare ma non bombardare tutti i giorni quello che avevamo firmato”, dice nel video il leader di Azione che rivolgendosi direttamente a Calenda afferma: 'Enrico non raccontare balle, sapevi esattamente quello che sarebbe accaduto, lo hai saputo da sempre, ti ho incontrato, te l’ho spiegato, giovedì, e te l’ho ripetuto da sempre”. Poi si propone come vero ed unico patriota: 'Azione metterà in campo “una battaglia patriottica ma non il patriottismo pecoroneccio della Meloni che va a finire con Orban e declassal’Italia, ma quello che porta l’Italia a testa alta nel mondo”, aggiunge.