'La transizione ecologica non sia alibi per una politica incapace di dare risposte'

La transizione ecologica ed economica verso nuovi modelli industriali e produttivi non sia una alibi, sia per la politica sia per il sindacato, per coprire la responsabilità di non prendere decisioni e di non sapere dare risposte che sul fronte del lavoro e dello stato sociale abbiamo il dovere di dare. Dobbiamo formulare e rispondere ad una domanda? Dove ci sta portando questa transizione? Quali sono le condizioni che si stanno creando per i lavoratori, per le famiglie, per i giovani? Se non troviamo risposta ora a questi quesiti, domani sarà troppo tardi.

In sintesi è questo il messaggio lanciato dal segretario provinciale CGIL di Modena Daniele Dieci a commento della presentazione del rapporto sull'economia e sul mondo del lavoro in provincia di Modena commissionato all'Ires dalla CGIL. 'Un rapporto che conferma la ripresa economica nel 2021 rispetto al 2020 che però non è accompagnata da una analoga ripresa dell'occupazione e soprattutto di una occupazione di qualità. La crescita degli occupati avviene all'insegna della precarietà e tenendo fuori la componente femminile e della giovani generazione. La prova è che in provincia aumentano anche gli inattivi' afferma Roberta Orfello, responsabile mercato del lavoro della segreteria provinciale CGIL, intervistata da La Pressa insieme al segreterio provinciale Daniele Dieci







Gianni Galeotti