'Con i gruppi stabili controlleremo il virus, ma i genitori aiutino'

La scuola ai tempi del Covid, si sa, non sarà più la stessa, anche a livello di materne ed infanzia. Al netto di tutte le raccomandazioni e le precauzioni da adottare per tutti, la pediatria di comunità in linea con le indicazioni nazionali, ha individuato nei cosiddetti gruppi stabili quei modelli organizzativi che all'interno delle scuole che non solo aiutano ad arginare la diffusione del virus ma anche, in caso di contagio e positività, ad isolare il gruppo specifico evitando la diffusione ad altri gruppi, rischiando di mettere in quarantena una intera scuola. Il gruppo condividerà gli stessi spazi, gli stessi giochi, le stesse attività ed il contatto con i medesimi operatori. Elementi che saranno differenti e scollegati almeno fisicamente da quelli degli altri gruppi. Un modello, quello dei gruppi stabili costituiti da contatti diretti tra le persone che ne fanno parte che andrebbe seguito anche fuori dalla scuola, nella vita del bambino fuori dalla scuola. Ma ascoltiamo direttamente nel video seguente, le parole della Dr.ssa Simonetta Partesotti, pediatra della Pediatria di Comunità dell'Ausl di Modena, seguita dalle dichiarazioni del Dr. Davide Ferrari, Direttore del Dipartimento Ausl Pubblica di Modena.