Coronavirus: Pronto soccorso Modena, accessi calati drasticamente

'Tutti i pazienti che accedono al pronto soccorso vengono intervistati da un Triage esterno al pronto soccorso e di qui indirizzati a malattie infettive, se necessario'. Così'In queste settimane si sono ridotti drasticamente gli accessi al pronto soccorso di pazienti non gravi - spiega Luciani -. Per quanto riguarda i pazienti con patologie respiratorie abbiamo intercettato poche persone potenzialmente contagiate e abbiamo fatto pochissimi tamponi. Posso dire che - per quanto ci riguarda - il problema è contenuto perchè correttamente il percorso in caso di coronavirus è diverso'.E' passato, insomma, l'invito a non andare al Pronto soccorso in caso di sintomi di coronavirus. Un appello lanciato dall'azienda sanitaria dopo una prima fase oggettivamente ambigua come testimoniato su La Pressa dall'ex primario Daniele Giovanardi