'Covid a Modena, strage nelle Cra: Muzzarelli dia i dati'

'Nelle Case di Riposo della provincia il Covid ha mietuto oltre 200 vittime, una strage perché il virus può facilmente dimostrarsi letale per gli anziani. Ovvia l’apprensione di tanti figli, nipoti, parenti che non potendo più entrare nelle CRA sono preoccupati per i loro cari. Fino a tre settimane fa il sindaco aggiornava settimanalmente sulla situazione sanitaria delle strutture cittadine, ora ha interrotto ogni notizia senza fornire alcuna spiegazione (). Interrogato al riguardo Muzzarelli ha affermato che: “La situazione è in equilibrio…ci sono diversi casi di contagio ma – ha tagliato corto – è tutto sotto controllo” Siamo lieti sia tutto sotto controllo ma il Sindaco comprenderà che non basta dirlo'. Così in una nota Modena Volta Pagina.'È legittimo chiedersi: in quali CRA è presente il virus? Quanti sono i contagiati? In quali condizioni si trovano? Ci sono stati altri decessi? Non sono domande morbose o esagerate, come sembra intendere l’atteggiamento del sindaco, sono domande ovvie visto che, solo in questa seconda ondata, i decessi causati dal virus nelle strutture protette cittadine sono già arrivati a 50. Oggi i parenti non possono fare visita ai loro cari per verificarne la salute e, a causa della scelta di non divulgare la situazione, nemmeno possono sapere se nelle strutture dove sono ospitati sia entrato il Covid. Alcuni parenti ci hanno detto di avere ottenuto informazioni sullo stato di salute dei loro cari ma non sulla eventuale presenza del virus nella CRA. Ciò non rassicura per nulla, infatti, in un anziano il virus può in pochi giorni determinare il tracollo - continua Modena Volta Pagina -. Non è giusto tenere tanti in apprensione e del resto con quale diritto negare le informazioni? Giovedì, in Consiglio Comunale, il sindaco aggiornerà sulla situazione?'