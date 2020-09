'Covid, nelle Cra nulla è cambiato, anche un bagno per 12'

Il personale delle Cra sta facendo il possibile per garantire la salute ed il benessere degli ospiti della Cra, le residenze per anziani al centro di un dramma umano nel corso dell'emergenza, con decine di deceduti lontani dalle loro famiglie. Una lontananza che in parte continua tutt'oggi. Le visite, nelle Cra, sono ancora contingentate e limitate a tempi in media di 10-15 minuti; tempi stretti, troppo stretti, capaci di disorientare gli anziani ospiti, oltre a limitare la propria vita sociale. L'estate, con l'apertura di giardini e spazi all'aperto nelle strutture, ha aiutato a rendere tutto più sopportabile, ma l'autunno e la stagione fredda rischia di amplificare gli effetti deleteri di questi limiti oltre ai rischi di potenziali contagi. I famigliari delle vittime, riuniti ora nel comitato libro verde, che unisce i familiari agli operatori delle Cra in una azione comune per denunciare le criticità di un sistema sempre più privatizzato nella gestione e per proporre agli organi competenti (Regione e comuni), strumenti per prevenirne il ripetersi, mostrano tutta la loro preoccupazione. Dopo un primo incontro in Regione e la promessa da parte dell'Assessore Donini di un successivo incontro operativo, nulla è successo. 'Non solo sul fronte degli incontri ma anche sul fronte degli interventi strutturali delle CRA che confermano oggi le stesse problematiche di ieri sul fronte degli spazi e e dei tempi dedicati ad ogni ospite, ma anche rispetto ad un ragionamento necessario sul sistema di accreditamento' - afferma a La Pressa Manuela Tonini, famigliare di una delle vittime del contagio all'interno di una Cra di Modena e da subito attiva all'interno del comitato.'Anche quello dell'assistenza agli anziani è un sistema basato sull'affidamento a soggetti privati che devono fare profitto e per fare quadrare i conti devono risparmiare. Soggetti che durante l'emergenza hanno visto molto del loro personale scegliere la struttura pubblica, dove le garanzie ed i contratti sono maggiori. In piena emergenza poi le Ausl hanno sottratto personale dalle CRA per trasferirlo nelle strutture sanitarie. Oltre a questi aspetti ce ne sono altri critici a livello strutturali che nella pandemia sono esplosi ma che potrebbero creare ulteriori problemi questo autunno. Ci sono strutture con un bagno per 8 ospiti ma altre con un bagno ogni 12 con estremi, in provincia, dove un singolo bagno deve servire 40 ospiti. Una cosa inaccettabile, insieme agli spazi limitati che non consentono il distanziamento adeguato, quando necessario. In queste condizioni anche le linee regionali definite sulla carta non sono applicabili. E' come chiedere di fare stare il 3 nel 2: impossibile'E tra i momenti in cui sarebbe ancora più necessario garantire il distanziamento c'è anche quello dell'ormai prossima campagna vaccinale. 'Non sappiamo se il virus circolasse già a novembre dello scorso anno, fatto sta che in concomitanza con la vaccinazione dei nostri anziani fatta a tappeto e in tempi ristretti all'interno delle Cra, si è registrato un alto numero di decessi nei periodi successivi. Sappiamo che almeno nella settimana successiva alla vaccinazione quando il corpo reagisce al virus ed il sistema immunitario è più debole, l'anziano dovrebbe vivere in condizioni di particolare protezione e questo, in molti casi, non è possibile garantirlo all'interno delle CRA, proprio per la carenza di spazi e nonostante l'attenzione e lo sforzo degli operatori. Il problema, come detto, è strutturale e di sistema. Gli accreditamenti e gli appalti al ribasso non garantivano già ieri ciò che era necessario e non lo garantiscono tanto più oggi per affrontare i rischi ancora concreti dell'epidemia. Insieme agli operatori delle Cra abbiamo elaborato proposte concrete che da subito abbiamo voluto porre sul tavolo della Regione. Dopo un primo incontro interlocutorio con l'Assessore Donini, ci era stato promesso per fine settembre inizio ottobre una nuova convocazione per un incontro anche alla presenza della Vicepresidente Shlein. Siamo in attesa. Una cosa è certa. E' tardi e non c'è tempo da perdere'Gi.Ga.La sempre più sp