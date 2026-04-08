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Modena Musica Sacra, le note di Bononcini per la Divina Misericordia

Modena Musica Sacra, le note di Bononcini per la Divina Misericordia

L’attore Andrea Ferrari accompagnerà il concerto con letture di commenti e guide all’ascolto

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A dieci anni dalla pubblicazione del CD “Pace a voi”, i cori di Modena Musica Sacra tornano a proporre al pubblico un progetto artistico e spirituale di grande intensità, in occasione del concerto in programma domenica 12 aprile alle ore 17 presso la Chiesa del Voto con ingresso libero.

Da sempre profondamente legati al tema della Divina Misericordia, i cori dell’associazione – in particolare i due ensemble giovanili ad essa dedicati – rinnovano il loro impegno musicale e spirituale attraverso un evento che riprende e amplia il percorso ideato dal compositore Daniele Bononcini insieme all’attrice Claudia Koll.

Il progetto originale nacque nel contesto del Giubileo straordinario della Divina Misericordia, indetto da Papa Francesco, e portò alla realizzazione del CD “Pace a voi”, pubblicato dalle Edizioni San Paolo e distribuito in tutta Italia in allegato al settimanale Famiglia Cristiana.

Il concerto del 12 aprile riproporrà integralmente le musiche contenute nel CD, arricchendole con l’esecuzione di nuovi brani vocali e strumentali inediti composti da Daniele Bononcini. Le nuove composizioni, ispirate alla spiritualità di Santa Faustina Kowalska – figura centrale della devozione alla Divina Misericordia – approfondiscono i temi della passione, morte e risurrezione di Gesù.

Protagonisti del pomeriggio saranno i cori di Modena Musica Sacra, affiancati dai soprani Maria Francesca Rossi e Valentina Zanni, la violoncellista Elena Foli e il violinista Marco Ferri.

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Al pianoforte e alla direzione, lo stesso autore, Daniele Bononcini.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di ascolto, l’attore Andrea Ferrari accompagnerà il concerto con letture di commenti e guide all’ascolto, offrendo al pubblico strumenti di comprensione e partecipazione più consapevole alle musiche proposte.

Ingresso libero e gratuito a partire dalle 16:30.

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