Dopo violenza e degrado al parco di via del Pozzo nulla è cambiato

Nulla è cambiato al parchetto di via del Pozzo, un piccolo fazzoletto di terreno alberato, attrezzato con panchine per una pausa nel verde e con giochi per bambini. Nulla rispetto ad alcuni giorni qua quando la Polizia ha arrestato un uomo accusato di avere violentato una donna in questa area. Dove senza fissa dimora e sbandati trascorrono non solo il giorno ma anche la notte, in giacigli di fortuna, ricavati tra gli alberi, o in vecchie strutture gioco abbandonate e trasformati in letti con coperte e cartoni. A pochi metri, e diviso solo da una recinzione, da un circolo, da una scuola di infanzia e dalla piste ciclabile che immette all'ingresso principale del policlinico. Tutto sotto gli occhi di tutti. Il parchetto è di chi lo occupa. Così come da mesi è, anche dopo gravi fatti di cronaca che hanno evidenziato, ancora una volta l'estremo degrado dell'area.Gi.Ga.