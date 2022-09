Forza Italia: 'Subito aiuti in bolletta e defiscalizzazione per le imprese'

'Defiscalizzazione per le aziende e aiuti diretti per ridurre il peso delle bollette, anche facendo ricorso ad uno scostamento di bilancio. Ci troviamo nella stessa condizione di emergenza economica provocata dall'emergenza covid, ma se per il covid l'Europa decise di fare debito pubblico comune, oggi c'è una complessità diversa che ancora non permette di trovar soluzioni comuni'. E' il quadro con cui Valentino Valentini, candidato di Forza Italia al collegio plurinominale alla Camera dei Deputati, risponde alla prima di alcune nostre domande sul caro energia e sulle azioni da assumere a livello nazionale (con tempistiche ad effetti di breve periodo), e internazionale (per interventi strutturali di medio e lungo periodo). Parlamentare nella scorsa legislatura e nominato Vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, punta l'elezione in un collegio modenese, come tale difficile per una forza di centro destra, ma che grazie al lavoro svolto in questi anni sul territorio dal coordinatore provinciale e consigliere comunale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi, potrebbe garantire soprese.