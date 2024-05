'Bilanci in ritardo, boom di spesa e inefficienza: per la dirigenza Ausl è tempo di dimissioni'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Consigliere provinciale e Vicecoordinatore regionale di Forza Italia, ora candidato alle elezioni europeeinsieme al consigliere comunale, coordinatore provinciale e capolista alle elezioni comunaliarrivano subito al dunque.Quelle che per Forza Italia la dirigenza Ausl dovrebbe prendere: dimissioni. 'Anche perché - dicono - la situazione di Modena su bilancio, esternalizzazioni e conti, non ha eguali in altre province. Bologna, la principale e forse più complessa realtà dell'Emilia-Romagna ha chiuso il bilancio in pareggio.

Qui invece i bilanci sono in rosso e si spendono milioni di euro per medici gettonisti che significa una cosa sola. Chi è responsabile non sta facendo bene il proprio mestiere, non sta facendo il bene della sanità pubblica, perché con la precarietà, tra l'altro costosissima, non si garantisce una stabilità delle cure e in più si dà origine ad un danno economico. Perché Bologna, Parma, Ferrara non hanno questa situazione? Perché c'è un dirigenza che continua a ricevere dei premi di produttività quando i bilanci sono in rosso?' - afferma Platis.

'Senza considerare anche gli ultimi errori anche di programmazione Un esempio? I Cau? A Fanano, dove il centro di Assistenza Urgenza ha preso il posto del Punto di Primo Intervento, il medico non può più uscire dal Cau in situazioni di emergenza. Essendo una struttura dove viene svolta una attività ambulatoriale.



La beffa è che alcune settimane fa la comunità locale ha donato una auto medica al presidio di Fanano che il medico non può utilizzare per le uscite. E per garantire l'emergenza urgenza non ci si può appellare solo elicottero che di notte o non vola o parte da Bologna.

'Se in una azienda privata un dirigente incaricato non ottiene il risultato, viene mandato a casa, nell'azienda pubblica, con milioni di euro spesi in incarichi e primi, e dove è in ballo è la salute dei cittadini, dovrebbe succedere la stessa cosa'



'Da anni, in Consiglio Comunale, per quanto di competenza, ci occupiamo di questo problemi. E continueremo a farlo visto che non sono risolti. Con particolare riferimento al comune di Modena ricordiamo le liste di attesa oggi ancora insostenibili e la carenza di medici di famiglia e con intere frazioni rimaste scoperte' - afferma Piergiulio Giacobazzi che per quanto riguarda le liste di attesa propone il distacco del controllo ad un soggetto esterno. Oggi abbiamo il paradosso di avere l'Ausl che controlla direttamente le proprie prestazioni. L'Ausl controllore e controllato non da garanzie né di trasparenza né di efficenza'



'Uno dei problemi che la sanità locale nazionale e locale non sta affrontando adeguatamente è quello dell'assistenza agli anziani e soprattutto del paziente chirurgico. Non c'è adeguata preparazione dei pazienti prima delle operazione e non ci sono le condizioni per garantire le condizioni migliori del paziente sia nel pre che nel post intervento. Ciò si trasforma in un costo sociale e in un costo per le famiglie che sarebbe almeno in parte evitabile, ma che per molti si trasforma in un peso, anche economico, insostenibile' - ha affermato Gabriella Bettelli.



Gi.Ga.